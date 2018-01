INB quer produzir e exportar combustível nuclear Um investimento de US$ 130 milhões permitirá que o Brasil comece a dominar uma das mais avançadas tecnologias de enriquecimento de urânio. Hoje, o mineral sai do País, é enriquecido na Inglaterra e Alemanha e retorna, com desembolsos anuais de US$ 20 milhões pela Indústrias Nucleares do Brasil (INB), estatal que é o único fabricante brasileiro de combustível nuclear. A estimativa do presidente da INB, Roberto Nogueira da Franca, é de uma economia de US$ 350 milhões em 35 anos, período no qual se esgota a vida útil das usinas Angra 1 e 2, para onde é fornecida a produção integral da empresa. As importações do urânio enriquecido não serão paralisadas, mas até o final de 2006 deverão ser reduzidas em 50%. A expectativa é de que até o final deste ano a produção brasileira seja suficiente para suprir 15% das necessidades de Angra 1. Das seis fases de produção do combustível nuclear (chamado ?elemento combustível?), três já são realizadas na fábrica da INB em Rezende (RJ). A extração do urânio ocorre em mina de Caetité, na Bahia, que tem produção anual de 400 mil toneladas. E as fases mais nobres, de conversão e enriquecimento, são realizadas por empresas estrangeiras. A tecnologia que será utilizada na fábrica de Rezende, a partir do final deste semestre, foi desenvolvida pela Marinha brasileira e permitirá ao Brasil dominar 95% da tecnologia do elemento combustível. O investimento será feito pelo governo federal em quatro anos e pela INB, que espera contar com os recursos de Angra 3 (cuja construção ainda está indefinida) para viabilizar o projeto. Exportação A Indústrias Nucleares do Brasil também quer fornecer combustível nuclear para o mercado externo. Roberto Nogueira da Franca disse que está em fase final de negociação para fornecer 40 toneladas anuais de pó de urânio (que representa uma das fases finais de fabricação do combustível) para fabricantes da França e da Bélgica. Sua expectativa é que o primeiro embarque ocorra em seis meses. Segundo ele, o serviço de reconversão do urânio (fabricação do pó) na unidade industrial de Rezende tem capacidade de produção de 120 toneladas anuais, e pode chegar a 160 toneladas. Para as usinas de Angra 1 e 2 - hoje únicas clientes da INB - são fornecidas anualmente 55 toneladas do pó. Nogueira da Franca disse que o objetivo de iniciar exportações é reduzir a capacidade ociosa da fábrica e aprofundar o intercâmbio tecnológico com empresas internacionais. Apesar de dispor da sexta reserva de urânio do mundo, o Brasil, com seus dois reatores, detém uma insignificante participação no mercado mundial, onde há 440 reatores. O mercado de combustível nuclear movimenta US$ 7 bilhões anualmente, em todo o mundo. A estimativa é que as exportações da INB possam atingir US$ 10 milhões anuais em dois anos. O faturamento anual da INB, segundo o presidente da empresa, gira em torno de R$ 160 milhões (cerca de US$ 67 milhões). Hoje, a INB tem capacidade ociosa total de 60%, que seria reduzida para 20% em caso de instalação da usina de Angra 3. A empresa tem 850 funcionários, sendo 450 na fábrica de Rezende.