Inauguração das Casas Bahia em favela vira reportagem no 'FT'

A abertura de uma loja das Casas Bahia, rede varejista de móveis e eletrodomésticos, na favela Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, é tema de uma reportagem publicada na edição desta sexta-feira no maior jornal de economia e finanças da Europa, o Financial Times. "Não há recessão no horizonte das Casas Bahia, uma rede de lojas popular entre os pobres do Brasil", disse o texto, assinado por Jonathan Wheatley. "Embora não seja mais barata do que muitas lojas que têm como alvo fregueses mais ricos, ela é imensamente popular entre os pobres porque permite que paguem em pequenas prestações - e com taxas de juros altas de, em média, 4,5% ao mês, ou cerca de 70% ao ano", explica o jornal. "Os fregueses recebem um bloco com guias para pagamento e precisam ir à loja para pagar. Isto faz com que elas fiquem voltando e, normalmente, comprando - a menos que estejam entre os 10% que deixam de pagar." "Sorrisos" Wheatley diz que, na inauguração da filial, "centenas de pessoas na frente da loja dançam, pulam e abanam os braços como se não existisse amanhã". "Conversa de crise econômica é recebida com sorrisos pelos consumidores" que invadem a loja quando as portas se abrem. A empresa "espera que as vendas aumentem de R$ 13 bilhões no ano passado para R$ 14 bilhões este ano. Ela gastou R$ 2 milhões para abrir esta nova loja. Outras 30 vão se seguir no ano que vem, inclusive outras em favelas". O repórter destaca ainda que 40 dos 50 empregos na loja foram para moradores de Paraisópolis, "uma das maiores favelas do Brasil", e que "isto é importante para fomentar boas relações". "A maioria das favelas é área não recomendável para forasteiros - com freqüência dominada por gangues de narcotraficantes e outros criminosos." "Com empresas capazes de operar sem serem perturbadas, muitas outras estão se preparando para se juntar às Casas Bahia", diz o Financial Times. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.