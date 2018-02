Inácio Arruda deverá relatar MP sobre obras da Copa O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), deve indicar hoje o senador Inácio Arruda (PCdoB-CE) para relatar a medida provisória 527, que trata de regras específicas para licitações de obras e serviços relacionados à Copa do Mundo de 2014 e às Olimpíadas de 2016. A escolha levou em conta o fato de Arruda ser do mesmo partido do ministro do Esporte, Orlando Silva.