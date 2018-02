Imprensa 'tem uma predileção pela desgraça', diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a se queixar da imprensa hoje, durante discurso na cerimônia de lançamento para a revitalização do Porto do Rio de Janeiro. O presidente reclamou que, apesar de o resultado líquido do emprego ter sido positivo, com maior criação de postos de trabalho do que redução, "a manchete é o emprego no Senado". Para o presidente, a imprensa "tem uma predileção pela desgraça". "Eu vejo as matérias e já me assusto", disse.