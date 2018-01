'Imprensa leva culpa mesmo sem tê-la', diz Bucci

"Assim foi que, pelo reconhecido padrão de excelência jornalística, conseguindo uma sequência de notícias exclusivas e de grande impacto sobre o escândalo do Senado, o Estadão se viu premiado com a censura judicial", escreve Bucci, após listar os furos de reportagem obtidos pelo jornal. Para ele, trata-se de "algo de inacreditável numa democracia" e que, por isso mesmo, "deve ser mais estudado do que foi, mais debatido, mais conhecido - exatamente para evitar que os ataques por ele sofridos não prosperem mais do que já prosperaram".

A revista é uma publicação quadrimestral do Instituto de Estudos Avançados da USP. A cada número traz um ou mais dossiês sobre temas de interesse da sociedade brasileira, com a participação de estudiosos convidados e de pessoas diretamente envolvidas com essas questões, segundo explicações do editor assistente Dario Borelli. Para o número 67, cujo tema principal é a crise no Congresso, foram convidados cientistas políticos, juristas e também integrantes do Congresso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.