Imprensa internacional repercute discurso de Dilma

Alguns dos principais veículos de comunicação do mundo repercutiram o pronunciamento da presidente Dilma Rousseff feito na noite dessa sexta-feira, 21, em cadeia nacional de rádio e TV. Os norte-americanos The New York Times e Washington Post, os britânicos BBC e The Guardian, e o espanhol El País fizeram matérias sobre a fala de Dilma.

Para a BBC, ainda é cedo para avaliar os impactos dos protestos na economia brasileira. O Guardian diz que a presidente ouviu os pedidos dos brasileiros que foram às ruas e anunciou mudanças.

O The New York Times ressaltou a descrença dos brasileiros nos partidos e disse que Dilma apresentou medidas que respondem a algumas das demandas. O Washington Post disse que Dilma rompeu o silêncio após mais de uma semana de protestos.

Já o jornal espanhol El País disse que Dilma convocou cadeia nacional para prometer "uma grande quantidade de serviços públicos". As informações são da Agência Brasil.