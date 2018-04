Imprensa internacional diz que STF abre porta à prisão de Lula

SÃO PAULO - Sites da imprensa internacional destacam na noite desta quarta-feira, 4, a votação do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Supremo Tribunal Federal (STF). A maioria dos veículos afirmou, após o voto da ministra Rosa Weber contra o HC de Lula, que a Corte "abre a porta" para a prisão do petista e o afasta cada vez mais da possibilidade de ele concorrer novamente ao Planalto.

O New York Times diz que a decisão do STF tem o potencial não somente de "aniquilar" as ambições políticas de Lula como também de "reformular o sistema de Justiça do Brasil em meio à longa campanha contra a corrupção". O jornal americano destaca também as críticas ao general Eduardo Villas Bôas, que ontem à noite publicou mensagem no Twitter questionando o comportamento das instituições do País.

A TV americana Fox News ressalta que os canais brasileiros transmitem em rede nacional a sessão do STF, ao mesmo tempo em que aumenta a tensão no País. Já o Washington Post diz que o Brasil espera "ansiosamente" o resultado do julgamento.

Com chamada na capa do site, o Financial Times lembra que Lula deixou o poder em 2010 como um dos mais populares políticos do mundo e que ainda lidera as intenções de voto para a eleição de outubro, a qual se espera ser "a mais imprevisível em décadas". Já o The Guardian traz uma galeria de fotos com protestos pela prisão do ex-presidente.

O El País faz cobertura em tempo real do julgamento e diz que o voto do Supremo se inclina para permitir a prisão de Lula. "Há também um impacto sem precedentes nas eleições de outubro", lembra o jornal espanhol.

A manchete do português Público fala que o STF "abre a porta para prisão de Lula" e traz um perfil sobre Rosa Weber. O também lisboeta Diário de Notícias faz cobertura 'minuto a minuto' do julgamento.

Já o argentino Clarín faz longo perfil da vida pública de Lula, que, segundo o jornal, "é um animal político que desperta ódios e amores".