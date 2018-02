Imprensa internacional destaca morte de Campos O acidente envolvendo o candidato do PSB à Presidência da República, Eduardo Campos, é notícia na mídia internacional, como nos jornais argentinos Clarín e La Nación. O italiano Corriere della Sera e a emissora do Catar Al Jazeera ressaltam que Campos, que morreu no acidente, contava com cerca de 10% das intenções de voto nas pesquisas eleitorais.