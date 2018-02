'Imprensa fomentou xingamentos a Dilma', diz Lula

Lula usou o evento para fazer "um desagravo" pela ofensa recebida pela presidente, o que considerou "um ato de cretinice". Para Lula, faltaram respeito e educação aos que gritaram palavrões (o coro dizia para Dilma tomar no c..) e lembrou que eles vieram da "parte bonita da sociedade". "Os que diziam que o Brasil ia passar vergonha na Copa deram o maior vexame", disse. "Respeito, educação, a gente aprende na casa da gente", observou. "Duvido que trabalhadores tivessem coragem de falar 1%" do que foi falado". "Nossa vitória será a nossa vingança", disse ele, depois de falar do seu temor de uma campanha eleitoral que corre o risco de ser "violenta". "A elite brasileira está conseguindo fazer o que nunca conseguimos: despertar o ódio de classes".

Ele destacou aos militantes que "se ofender a Dilma, estará ofendendo a cada um de nós". Não é uma briga dele, é uma briga de projeto", afirmou, referindo-se a um projeto de busca de igualdade e ascensão social. "Dilma é apenas a nossa porta-voz, que estará à frente da campanha". Ao falar sobre os avanços dos governos do PT, Lula disse ter dado o pontapé inicial para o Nordeste "deixar de ser tratado como a latrina desse País". A presidente recebeu flores e disse que Lula lhe aconselhou a não levar desaforo pra casa. Dilma também afirmou que a campanha será dura, mas que ela estará nas "boas mãos" da militância petista.