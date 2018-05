Imprensa estrangeira destaca busca por apoio em votação e esquema de segurança na capital

Os portais dos dois principais jornais da Argentina, La Nación e Clarín, acompanham a sessão da Câmara dos Deputados que vota p processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e destacam "tumulto" e "tensão" no momento em que os líderes do partido discursam no plenário, antes do início da votação.

O La Nación, que classifica o Brasil como o país mais influente da América Latina e um dos maiores parceiros comerciais da Argentina, diz que o mesmo tumulto que marcou as 43 horas de sessão entre sexta-feira e ontem esteve presente no início da sessão de hoje. "Golpes, gritos e empurrões atrasaram o início da sessão e irritaram Cunha (Eduardo Cunha, presidente da Câmara)", afirma relato do jornal, que comparou o plenário da Câmara a um campo de futebol.

O Clarín, que publicou texto com o título "Brasil: votação se aproxima e sobe a tensão no Congresso", destacou que, entre os parlamentares, o clima de é de entusiasmo do lado favorável ao impeachment e de cautela do lado contrário. Em entrevista ao jornal, a deputada do PC do B Luciana Santos, contrária ao impeachment, disse que pode haver "manobras" durante a votação. "Ele (deputado Eduardo Cunha) vai tentar quebrar as regras internas e instalar processos completamente atípicos. Vamos acompanhar e, se percebemos que existem ilegalidades no processo, não vamos permitir."

Segurança. A imprensa internacional acompanhou as últimas horas antes da votação do impeachment e destacou a busca frenética por apoio dos deputados que votarão mais tarde no Plenário. O Financial Times destacou a participação popular e o muro em Brasília para separar os grupo. A BBC chamou atenção para a votação em pleno domingo que contará com a transmissão ao vivo pela televisão. O espanhol El País disse no título que a presidente Dilma Rousseff tem "poucas chances de vitória".

O jornal britânico Financial Times publicou reportagem na internet no início da tarde europeia em que destaca a expectativa de protestos em massa contra e a favor do processo de impeachment. O texto destacou o muro de metal levantado para separar os grupos em plena Esplanada dos Ministérios. Enquanto isso, o FT chamou atenção que oposição e governo têm dito que já contam com votos suficientes para a saída da presidente e interromper o processo, respectivamente. "Em uma demonstração de confiança, a senhora Rousseff saiu para o seu passeio matinal de bicicleta", diz o jornal.

A principal emissora de televisão da Grã-Bretanha, a BBC, destacou o forte esquema de segurança montado em Brasília e o fato de que a sessão, em pleno domingo, deve ter transmissão ao vivo pela televisão. Na internet, a BBC ressalta que Dilma é acusada pela oposição de manipular as contas públicas, enquanto o governo acusou o movimento de "golpe". A reportagem também cita artigo de Dilma publicado no sábado em que a presidente diz que a oposição "quer condenar uma mulher inocente e salvar os corruptos".

O jornal britânico The Guardian publicou na edição de domingo uma reportagem em que destaca as negociações de última hora entre governo e oposição para atrair deputados. "Jornais brasileiros sugerem que a oposição já tem os dois terços necessários para impedir a presidente. Mas com o processo ainda em curso, os dois lados estão em um frenético processo para atrair votos e conseguir apoio popular", diz o jornal.

Na Espanha, o jornal El País disse que Dilma encara o seu "dia D" com poucas chances de vitória. Para o principal jornal espanhol, "o caráter intransigente e direto (da presidente), entre outros fatores, fez com que o Congresso lhe desse as costas". O El País faz uma recapitulação dos últimos meses da crise política no Brasil e também ressaltou a "esperança" do governo que "negocia desesperadamente e até o último momento com os deputados indecisos para contornar as previsões".

A rede de televisão do Catar Al Jazeera destacou que oposição e governo correm até o último minuto antes da votação e manifestantes já estão nas ruas protestando contra e a favor do processo. A emissora diz que ambos movimentos sociais tentam aumentar a pressão sobre os parlamentares.