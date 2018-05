Imprensa da Europa destaca 'circo' e votação 'elétrica' na Câmara

PARIS E GENEBRA - A imprensa da Europa acompanhou até o final da madrugada de segunda-feira, 18 (no horário local), a votação da admissibilidade (prosseguimento) do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e demonstrou surpresa e estranhamento com a atmosfera "elétrica" e de "circo" em Brasília. Longe de transmitir uma boa imagem do Brasil no exterior, a sessão da Câmara dos Deputados chamou atenção pela confusão. Para o jornal "Le Figaro", tratam-se dos últimos suspiros de "um sistema político marcado pela corrupção".

A cobertura jornalística não poupou o espetáculo vivido em Brasília ao longo da tarde e noite de domingo, 17. O jornal "Le Monde", o mais importante da França, enviou alerta urgente às 4h11 a seus leitores: "Brasil: a Câmara dos Deputados se pronuncia pela destituição de Dilma Rousseff". O jornal lembrou que "a decisão final está daqui para a frente nas mãos do Senado". Mais cedo, o diário destacou a "atmosfera elétrica e confusa" da votação. "A tensão permanece viva entre os deputados brasileiros reunidos em Brasília para uma sessão histórica."

Jornal de linha conservadora, "Le Figaro" foi duro em sua análise: "É um sistema político marcado pela corrupção, os pequenos arranjos entre amigos e as alianças contranaturais que estão explodindo", explicou a publicação. "É um sistema que perde seu fôlego", completou a publicação.

Na Espanha, "El País" anunciou: "Um Parlamento com momentos de circo decide o futuro de Rousseff". Na Grã-Bretanha, "The Guardian" destacou o voto do deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) e a cusparada de Jean Wyllys (PSOL-RJ). "Em uma noite sombria, sem dúvida o ponto mais baixo foi quando Jair Bolsonaro, deputado de extrema-direita do Rio de Janeiro, dedicou seu voto 'sim' a Carlos Brilhante Ustra, coronel que liderou a unidade de tortura DOI-CODI durante a época da ditadura. Rousseff, ex-guerrilheira, estava entre aqueles torturados", explicou o jornal.

Com mais de mil contas bloqueadas envolvendo suspeitos da Operação Lava Jato, a Suíça acompanhou com atenção a votação de ontem no Congresso brasileiro, chegando a mostrar ao vivo no site do jornal "Le Mati"'. Mas todos indicaram que o impeachment não era o fim da crise. Para o "Tribune de Geneve", a votação "não vai resolver" a situação política brasileira, apontando para a divisão política demonstrada numa sessão marcada por "insultos e tensão". Em praticamente todos os jornais, o prosseguimento do impeachment foi seguido por comentários sobre o fato de o caso deixar um país divido e de que dezenas dos deputados que votaram pelo afastamento estão sendo investigados por corrupção.

Na ONU, gabinetes dos altos dirigentes também foram instruídos a acompanhar o processo. Apesar de não se pronunciar sobre o resultado, o temor das Nações Unidas se referia à eventual violência após os resultados. Tanto o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos como relatores especiais "monitoraram" a situação e indicaram que devem se pronunciar nesta segunda-feira.

No Comitê Olímpico Internacional (COI), o voto também foi acompanhado de perto. Até agora, a entidade não sabe quem será a autoridade brasileira que vai receber a tocha olímpica ao desembarcar no País, no final do mês.

Além das questões protocolares, a ordem no COI é a de blindar o evento no Rio de Janeiro, em agosto, da turbulência política. "Por enquanto, a crise política não está afetando (a organização do evento)", disse Francesco Ricci Bitti, presidente da Associação de Federações Olímpicas de Esportes de Verão. "Estamos fazendo o nosso melhor para que os Jogos ocorram de forma adequada", afirmou.