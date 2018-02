Imprensa britânica ignora visita de Dilma a Londres

Dilma foi recebida por Cameron em sua residência oficial, em Downing Street, onde se reuniram por mais de uma hora. Trataram de temas como as parcerias na área esportiva, os investimento em petróleo e gás, os conflitos na Síria, as Malvinas e as dificuldades dos estudantes brasileiros para conseguirem vistos no país.

O assunto não foi tratado pelos jornais britânicos e não há referências no Guardian, Independent ou Financial Times. Londres recebe dezenas de delegações internacionais em razão da cerimônia de abertura da Olimpíada, amanhã. Antes do evento, os chefes de Estado e de governo serão recebidos pela rainha Elizabeth II, no Palácio de Buckingham.

Portanto, a visita de Dilma pode ter ficado encoberta pelo volume de autoridades presentes na cidade. Outro tema que atraiu a atenção da mídia local foi a retração de 0,7% no Produto Interno Bruto (PIB) britânico no segundo trimestre, num agravamento da recessão no país.

Ainda assim, a ausência da presidente no noticiário local chama a atenção porque o Brasil tem espaço relevante na agenda das lideranças britânicas, engata uma série de parcerias e é a próxima sede da Olimpíada, em 2016.