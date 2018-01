Imprensa britânica destaca candidatura de Lula O jornal britânico ´The Independent´ publicou nesta segunda-feira uma reportagem afirmando que "depois de se recuperar de um escândalo político que ameaçou afundar sua presidência, o líder brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva anunciou suas intenções de concorrer à reeleição." De acordo com o jornal, a campanha deve começar, de verdade, no fim de julho, depois que a Copa do Mundo terminar. O repórter diz que há nove meses, Lula parecia estar acabado, com seu partido sendo bombardeado por escândalos. Ele afirma que havia dúvidas de que Lula seria candidato nas próximas eleições, mas graças a uma combinação de fatores - "crescimento econômico estável, o fato de o escândalo ter corrido seu curso e as divisões nos partidos rivais" - Lula está numa posição cada vez mais favorável. A reportagem cita programas como o bolsa-família e números de redução da pobreza no País, mas diz que os desafios que Lula enfrenta ainda são enormes: "No ano passado, Lula foi substituído no cenário internacional pelo presidente venezuelano Hugo Chávez, um novo herói da esquerda que usou boa parte do petróleo do país para pagar por hospitais, escolas e subsídios alimentares para os pobres." The Guardian O jornal ´The Guardian´ também trouxe uma reportagem sobre a candidatura de Lula, dizendo que, para um líder eleito com slogans anti-corrupção, os escândalos pareciam ter acabado com qualquer chance de um segundo mandato. O repórter cita analistas que dizem que a capacidade de Lula de se livrar de escândalos se deve à sua imagem carismática de "pai dos pobres" e que os eleitores de Lula estão no campo, e não na cidade.