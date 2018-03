Impasse sobre Código Florestal continua, diz ministro O ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, e o líder do governo na Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), participam nesta terça-feira do almoço semanal com deputados e senadores da Frente Parlamentar da Agricultura (FPA). O principal assunto da pauta é o impasse entre governo e ruralistas sobre a proposta do relator do Código Florestal, Paulo Piau (PMDB-MG), de eliminar a exigência de faixas mínimas de recuperação das áreas de preservação permanente.