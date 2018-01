Impasse na marcha dos sem-terra Está criado um impasse sem previsão de solução na marcha do Sem Terra do Pontal do Paranapanema a Presidente Prudente. A caminhada iniciada ontem em Presidente Bernardes e retomada às 8h30 em Pirapozinho, foi bloqueada às 10h40 na divisa com Presidente Prudente. Cerca de mil sem-terra, liderados por José Rainha Junior, pararam cerca de meio quilometro distante do bloqueio feito com máquinas e por mais de 500 pessoas lideradas pelo prefeito prudentino Agripino Lima (PTB). O comando da polícia militar procura intermediar um diálogo entre as partes, sem sucesso. "Vamos esperar o tempo que for necessário para a desobstrução do bloqueio, quando então seguiremos para Presidente Prudente, onde pretendemos realizar manifesto público pela aceleração da reforma agrária no Pontal", disse Rainha que acusa Agripino de agir arbitrariamente. O prefeito, em entrevista coletiva, chamou Rainha de "cangaceiro" e afirmou que manterá o bloqueio para impedir "baderna" na cidade. Mediação O presidente do Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP), Jonas Villasboas, é aguardado para tentar contornar a situação. Ele deve chegar a Presidente Prudente ainda no início da tarde, em vôo procedente de São Paulo. O advogado do MST, Hamilton Belloto Henriques, disse que ainda na tarde de hoje deve impetrar habeas-corpus preventivo para garantir a continuidade da marcha. Com um carro de som, Sérgio Pantaleão, integrante da Coordenação Regional do MST no Pontal, faz apelos aos sem-terra para que não dispersem "a brigada". Pantaleão grita: "Pátria livre". Seus companheiros respondem: " Venceremos". Duas outras frases partem da expressão MST, para a qual o coro alterna com os dizeres: "Nós queremos guerra" e "A luta é pra Valer". Desvio de 30 quilômetros Sob a orientação da Polícia Rodoviária, os motoristas que trafegam pela rodovia Assis Chateaubriand, interditada no quilômetro 463, fazem um contorno pela estrada vicinal do município de Anhumas, o que aumenta a viagem em 30 quilômetros. A rodovia faz a ligação entre os Estados de São Paulo e Paraná.