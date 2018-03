Impasse em votação do Código Florestal continua

O objetivo do encontro é tentar chegar a um consenso sobre o texto do relator para colocar o projeto em votação ainda hoje. No entanto, até o momento, não há consenso. Mesmo com quase todos os partidos da base aliada favoráveis ao relatório de Aldo Rebelo, o governo ainda defende mudanças no texto do relator.

Um dos pontos diz respeito à anistia para quem desmatou ilegalmente até julho de 2008 nas propriedades de até quatro módulos. O governo defende que a anistia seja dada apenas àquelas propriedades dedicadas à agricultura familiar. O relator, no entanto, entende que todas as propriedades com até quatro módulos deveriam ser incluídas na isenção.