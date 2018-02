Imóvel de fraudadora do INSS é leiloado por R$ 5,6 mi Foi vendido ontem (28), por R$ 5,6 milhões, um imóvel no Leblon, bairro nobre da zona sul do Rio, que pertencia à advogada Terezinha de Jesus Freitas Carvalho, integrante da quadrilha da fraudadora do INSS Jorgina de Freitas. Em março de 1999, Terezinha foi condenada a 15 anos e 10 meses de prisão pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ). Na ocasião, foi determinada a perda dos bens adquiridos com o dinheiro desviado.