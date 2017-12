Imóveis de Youssef no Rio e em Salvador são leiloados por R$ 4,2 mi

Rio - Após ficarem sem lances no primeiro pregão, os imóveis do doleiro Alberto Youssef foram vendidos nesta segunda-feira, 13, na segunda tentativa de leilão por um total de R$ 4,2 milhões. Foram arrematados nove lotes em Salvador (BA) por R$ 1,85 milhão, enquanto cinco imóveis de um complexo imobiliário no Rio (RJ) saíram por R$ 2,36 milhões.

O leilão ocorreu por decisão da 13.ª Vara Federal de Curitiba, do juiz Sérgio Moro. Youssef é personagem central da investigação sobre esquema de corrupção na Petrobrás. O doleiro é um dos delatores da Operação Lava Jato. Os imóveis nas capitais baiana e fluminense foram estimados inicialmente em R$ 6 milhões.

Na segunda praça, o valor de avaliação caiu 50%, para R$ 3 milhões. A venda foi feita por meio da plataforma online de leilões Superbid Judicial. No Rio, os cinco imóveis, que fazem parte de um complexo imobiliário com área total de 1.620 m², ficam no Campo de São Cristovão, na zona norte. Sete interessados se habilitaram para o processo e fizeram 83 lances. O lance inicial era R$ 1,5 milhão. A venda, por R$ 2,36 milhões, superou em 78,67% o valor de avaliação de segunda praça.

Em Salvador, eram nove lotes, sendo oito fatias de 4% e uma de 5,23% do imóvel comercial Connect Smart Hotel (antigo Web Hotel Salvador), localizado no condomínio Alfazema, no bairro de Pituba. Foram 17 habilitados e 120 lances no total.