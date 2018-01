IML garante que Cássia Eller não teve overdose A diretora do Instituto Médico Legal (IML), Sílvia Falcão, afastou por completo a hipótese de Cássia Eller ter morrido por overdose de drogas. "Eu tenho certeza de que ela não usou droga ilícita. Esse laudo é definitivo", disse Sílvia, referindo-se ao exame toxicológico feito no sangue, urina e vísceras da cantora, cujo resultado foi divulgado ontem. Não foram encontrados sinais de drogas nem de álcool. A causa mortis de Cássia ainda não foi revelada. Sílvia Falcão afastou ainda a possibilidade de a cantora ter sido vítima de um choque anafilático por um medicamento, como o Plasil - antiespasmódico que ela também recebeu dos médicos e que, segundo especialistas em Medicina Legal pode levar a paradas cardíacas. "O quadro clínico é exuberante nesses casos, e o médico constata logo. Provoca falta de ar, cianose (roxidão nos pés e nas mãos) e é detectado imediatamente. Nenhuma mistura de medicamento causou a morte dela." Segundo Sílvia, apesar de o laudo não ter detectado a presença de álcool, Cássia pode ter consumido bebida alcóolica e a substância ter sido absorvida pelo organismo. A única substância encontrada pelo IML foi xilocaína, um anestésico usado para tratamento de arritmias cardíacas e que foi ministrado pela equipe médica da Casa de Saúde Santa Maria. O material recolhido de Cássia Eller está guardado para o caso de os advogados da clínica pedirem uma contraprova dos exames. "O IML tem competência tecnólogica para fazer exames em material metabolizado. Está tudo à disposição." Sílvia disse que não ficou surpresa com o laudo. "Não me surpreendo com mais nada na vida, mas preferia que isso tivesse acabado com o resultado do exame toxicológico", afirmou. Os peritos do IML aguardam agora a descrição dos procedimentos médicos tomados no hospital. Essas informações serão confrontadas com o exame histopatológico - que vai dizer se ela morreu em decorrência de alguma doença. O teste já ficou pronto, mas ainda não foi divulgado. Sindicância O Conselho Regional de Medicina (Cremerj) vai abrir sindicância para apurar se os procedimentos adotados pela equipe que atendeu Cássia Eller na clínica foram adequados. A decisão foi tomada depois que a polícia anunciou que vai investigar se a morte da cantora foi provocada por erro médico. O presidente do Cremerj, Mário Jorge Noronha, disse que solicitou à polícia cópias do inquérito policial e o do resultado da necrópsia feita pelo Instituto Médico Legal (IML) "para esclarecer os fatos". "Está havendo uma precipitação quando se fala em erro médico. Não podemos sacrificar os profissionais. Estamos abrindo uma sindicância até para protegê-los", disse Noronha. O Cremerj conta, em seu corpo de conselheiros, com cardiologistas e legistas, que vão auxiliar na investigação. Segundo Noronha, a casa de saúde é considerada de qualidade pela entidade. O advogado da clínica, Luiz Marcelo Lubanco, disse que, na segunda-feira, irá disponibilizar à polícia e à imprensa todos os documentos referentes ao atendimento prestado, relativos a horários, medicamentos ministrados e boletins médicos. "Isso tudo vai ser esclarecido. Vai ficar provado que a clínica prestou o melhor atendimento. Temos um documento da Sociedade Brasileira de Cardiologia atestando que tudo foi feito da maneira correta", afirmou. Durante todo o dia de hoje, os diretores do hospital foram procurados pelo Estado, mas não foram localizados para comentar o assunto. Surpresa Ronaldo Vilas, que era empresário de Cássia, se surpreendeu quando soube do resultado do laudo do IML. "Estive com ela no dia anterior e a vi bebendo cerveja. A quantidade exata ninguém sabe, porque ela passou a noite sozinha. Fiquei surpreso com o laudo, acho importante investigar o que houve no hospital", disse Vilas, que, desde a morte da cantora, afirma que ela não consumia mais drogas. "Isso não fazia parte da rotina dela. Ela lutou muito, e eu presenciei isso." Apesar de estar fazendo tratamento para se livrar das drogas, a própria Cássia disse a um dos médicos que consumira um grama de cocaína, segundo contou a percussionista Elaine Moreia, a Lan Lan. O empresário acha que Cássia pode ter tido reação alérgica a algum medicamento que recebeu no hospital - mesma opinião da família da cantora. "Pode ser que eles acharam que a situação estava sob controle, que ela só tinha bebido um pouco, e deram um remédio para enjôo. Não sou médico, mas de repente eles poderiam ter feito uma lavagem estomacal. Fui vê-la 40 minutos depois de ela dar entrada na clínica e Cássia estava dormindo, tranqüila, a pressão estava controlada. Alguma coisa aconteceu." A roqueira morreu após sofrer quatro paradas cardíacas. O remédio para enjôo que os médicos deram à paciente foi o antiespasmódico Plasil. O medicamento pode provocar perturbação nervosa, convulsão e parada cardiorrespiratória, conforme explica Nelson Massini, professor de Medicina Legal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Ele já acompanhou o caso de duas crianças que morreram de problemas no coração depois de tomar o remédio. "Se o laudo constatou que a morte não foi causada pela combinação de álcool e cocaína, a próxima substância a ser analisada como opção é o Plasil. Essa droga atinge uma área do cérebro que altera o comportamento e pode provocar parada cardíaca, justamente o que aconteceu com a Cássia Eller", afirmou Massini. Ele estranha o fato a ausência de traços de álcool ou drogas no resultado do exame do IML feito com sangue, urina e vísceras de Cássia . "Levei um susto com esse resultado. Não sei qual é a metodologia deles, mas esse exame deve ser repetido num laboratório universitário, do Estado ou particular." Segundo Massini, a cocaína permanece no sangue por cerca de dez horas e o álcool é detectado num teste como o que foi realizado mesmo quando o indíviduo consome uma quantidade muito pequena de bebida. Chicão A companheira de Cássia, Maria Eugênia Vieira Martins, enviou nota à imprensa comentando a batalha judicial entre ela e Altair Eller, pai de Cássia, pela guarda de Chicão. "Chicão não está sumido como insiste em afirmar seu avô materno. Ele está passando suas férias comigo na casa de um amigo seu da escola, no litoral capixaba", disse Eugênia. Esta semana, a pedido de Eller, a juíza da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões, Amália Pinto, enviou ofício à Polícia Federal para impedir que Eugênia saísse com Chicão de onde estivesse. "Desde que chegamos aqui, há 14 dias, Chicão e eu temos recebido a visita de alguns colegas de turma da sua escola. Seus colegas têm vindo acompanhados dos pais. Os familiares de Cássia, minha companheira por 14 anos, também têm vindo nos visitar. Tenho feito de tudo para evitar que Chicão sofra mais do que o necessário", contou ainda Eugênia. Os dois voltam ao Rio em fevereiro, quando recomeçam as aulas do garoto.