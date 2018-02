SÃO PAULO - O deputado do Julio Delgado afirmou na tarde deste sábado, 16, que o exame de comparação do material genético das vítimas já foi encerrado. Aguarda-se a parte burocrática, que consiste na emissão das certidões de óbito. Porém, as certidões devem ser emitidas pelo Instituto Médico Legal (IML) de Santos, local onde as mortes ocorreram.

Técnicos do Departamento de Polícia Técnica seguem de helicóptero para o litoral paulista para buscar essa documentação. A previsão é de que os corpos sejam liberados no final da tarde.