Imbassahy é eleito novo líder do PSDB na Câmara

Imbassahy disputou com Domingos Sávio (MG) e Vanderlei Macris (SP). O deputado já foi do DEM, filiou-se ao PSDB em 2005 e exerce seu primeiro mandato como deputado federal. Ele tem bom trânsito entre os tucanos de São Paulo e Minas Gerais. O parlamentar assumirá os trabalhos em fevereiro, no retorno do recesso parlamentar.

Entre os principais partidos da Casa, o PMDB também se reuniu no início do mês para reeleger Eduardo Cunha (RJ) como líder da segunda maior sigla da Câmara. Em 3 de fevereiro será a vez do PT mudar a liderança na Casa. Os petistas escolherão o substituto do deputado José Guimarães (CE), irmão do ex-deputado José Genoino. A liderança deve ficar nas mãos de um deputado paulista e o mais cotado é o ex-sindicalista Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho.