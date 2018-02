Imagens de índios isolados são divulgadas pela segunda vez

Essa é a segunda vez que o serviço do proteção dos índios não contatados, ligado à Funai, divulga imagens aéreas desses grupos. Na primeira vez, em 2008, o mundo se surpreendeu com a imagem de um índio que fazia pontaria com seu arco e flecha para o avião no qual o indigenista voava, como se pretendesse abater uma ave. Nas fotos de agora aparecem mais detalhes do cotidiano indígena, como uma cesta de mamão papaia e corpos pintados de urucum.

As fotos divulgadas foram feitas em abril do ano passado, quando um grupo de reportagem de TV, da BBC de Londres, esteve na região. A bordo de um helicóptero, eles acompanharam o sertanista José Meirelles, que então chefiava a Frente de Proteção Etnoambiental do Alto Envira, na fronteira do Brasil com o Peru, em uma de suas viagens de inspeção da área.

Segundo Meirelles essas viagens destinam-se à proteção do território, para verificar se não está sendo invadido. As ameaças, de acordo com suas explicações, vêm sobretudo de grupos de madeireiros, traficantes e garimpeiros.

O fato de se avançar com uma aeronave pelo território dos não contatados não constitui uma ameaça à cultura indígena, segundo a Funai. Os índios estariam acostumados com a visão de aeronaves cruzando o espaço aéreo da região: de aeronaves comerciais a pequenos aviões carregando missionários, funcionários da Funai, garimpeiros.

Foi José Meirelles quem decidiu, com o apoio da Funai, passar as fotos feitas naquela ocasião para a Survival International, ONG que se dedica à proteção dos poucos grupos de povos isolados que ainda existem no planeta. Elas foram usadas para o lançamento da campanha que se destina sobretudo a chamar a atenção das autoridades do Peru para o risco de genocídio que existe naquela região da Amazônia.

O link para as pessoas que quiserem participar da campanha, escrevendo diretamente para o governo peruano, ou endossando um abaixo assinado, está aqui.

A reportagem da BBC faz parte de uma série sobre as relações entre o homem e a natureza. O episódio com as imagens dos índios isolados brasileiros deverá ser exibido na próxima quinta-feira