Ilha de Jersey marca para maio audiência do caso Maluf

Há um ano, a corte de Jersey aceitou acusação da Prefeitura e congelou de forma preventiva US$ 22 milhões em ações que supostamente pertencem a empresas da família Maluf. O dinheiro seria parte do suposto esquema que transferiu recursos públicos nos anos 90 para contas no exterior.

A acusação indica que o ex-prefeito teria fraudado o município com auxílio de empreiteiras e do filho, Flávio. Por meio de sua assessoria de imprensa, o ex-prefeito declarou: "Paulo Maluf não tem e nunca teve conta no exterior." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.