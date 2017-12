<i>Le Monde</i> trata Aécio Neves como futuro presidenciável Sob o título "Na arena para a sucessão de Lula", o jornal francês Le Monde, um dos mais influentes da Europa, apresenta na edição desta quarta-feira um perfil do governador de Minas Gerais, Aécio Neves. A reportagem descreve um político de oposição de "sorriso charmoso", "simpatia espontânea" e para quem a presidência parece ser um "destino" inevitável. Aécio Neves, 46 anos, ocupa a sessão "Portrait", dedicada a personalidades de destaque em todo o mundo. A reportagem é precedida de uma linha do tempo na qual se destacam seis datas consideradas importantes na vida do governador. Entre elas estão o trabalho como secretário do avô, o ex-presidente Tancredo Neves, o primeiro mandato como deputado federal, a presidência da Câmara dos Deputados e as duas eleições para o governo mineiro. O jornal apresenta o porcentual obtido pelo político nas últimas eleições com destaque: os 73% de apoio popular são, segundo o texto, "um verdadeiro plebiscito para seu segundo mandato".