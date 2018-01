Igreja Presbiteriana lança propostas de reforma política

A Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo lançou na terça-feira, 31, o manifesto Reforma Brasil. Inspirados pelo aniversário de 500 anos da Reforma Protestante, o grupo propõe parâmetros para uma reforma política.

Entre os principais pontos do manifesto estão o fim do foro privilegiado, o fim das reeleições para o Legislativo, aprimoramento dos mecanismos de nomeações para os tribunais superiores (Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunal Superior do Trabalho (TST), Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Superior Tribunal Militar (STM)) e o fim do voto distrital.

O grupo também enfatizou a preocupação da utilização de títulos religiosos por parte de candidatos que se pretendem representantes dos evangélicos. "É no mínimo questionável a seriedade de quem usa o seu título religioso com propósito eleitoral", disse o pastor Valdinei Ferreira.

Para ele, " a sociedade precisa fazer as regras da política, e não os políticos de carreira que aí estão". "A classe política só tem no horizonte sua perpetuação no poder. Representação política não pode ser profissão", completou.

O advogado Modesto Carvalhosa, que já colocou seu nome como candidato de uma eventual eleição indireta para presidente, foi o representante da sociedade civil no lançamento. Citando versículos bíblicos, Carvalhosa disse que " precisamos de um presidente que coloque o País em ordem". "Nas eleições de 2018, vamos ter coragem de fazer o certo e votar em pessoas independentes, comprometidas e descentes", afirmou.

A ideia da Primeira Igreja Presbiteriana é trazer os candidatos à Presidência da República para conversar e debates no ano que vem.