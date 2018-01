Igreja evangélica muda versão da 'oração da propina'

A página oficial da igreja na internet reproduz a gravação do episódio, mas com uma nova interpretação. "Deus ouviu a oração de Brunelli. Arruda cairá a qualquer momento", diz o texto. Brunelli é filho do fundador da Casa da Bênção, o Apóstolo Doriel de Oliveira.

A versão da igreja para a oração apresenta Arruda como adversário dos deputados, além de acrescentar um novo trecho à oração: "Eu quero entregar o Arruda nas tuas mãos, que quero entregar essa equipe ímpia e má nas tuas mãos. Meu Deus, dá um jeito nesta situação, tire estes homens do nosso caminho, Pai", diz a versão levada à internet pela igreja. Na manhã de hoje, após contato da repórter, o filme foi retirado do ar.