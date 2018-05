Igreja defenderá apuração 'implacável' de toda corrupção

APARECIDA - Em documento que será divulgado ao final da 54ª. Assembleia Geral, em Aparecida, interior de São Paulo, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) vai defender a apuração implacável da corrupção no País. De acordo com o bispo auxiliar de Belo Horizonte, d. Joaquim Giovani Mol, um dos porta-vozes da assembleia, o texto, “de conteúdo forte”, teve as linhas gerais definidas, mas ainda precisa ser aprovado pelo plenário.

O documento considera a corrupção “um câncer que se transformou em metástase” e mina as instituições. “A apuração de toda corrupção deve ser implacável e as pessoas envolvidas devem ser julgadas e, se consideradas culpadas, devem ser punidas. Essa é a posição da Igreja”, afirmou.

De acordo com o porta-voz, os bispos foram unânimes em apontar a corrupção como um dos principais problemas do País. “Estamos vivendo um momento de crise que agora está exposta, aberta, mas é muito antiga. Os bispos desejam ardentemente que isso seja superado.”

O documento vai propor mudanças em quatro áreas principais. No campo cultural, será afirmado um compromisso com a ética para superar a crise de valores. “Vamos propor a ética com força impositiva, não como uma escolha, mas como uma ordem”, disse d. Joaquim.

No campo social, será reafirmada a importância de políticas públicas elaboradas a partir das necessidades da sociedade. “Estamos assistindo no Brasil uma erosão muito forte dos direitos sociais, como a redução da maioridade penal e a questão das terras indígenas. Já se fala em mudar a Previdência e em outros aspectos. Contra essa direção estamos propondo investimento maior nas políticas públicas.”

Para o campo político, o documento proporá o fortalecimento das instituições, de modo que nenhuma crise gere rupturas no estado democrático de direito. “Estamos constatando o enfraquecimento das instituições importantes do nosso País, dadas as disputas internas, a falta de entendimento no que é essencial, no Judiciário, Legislativo e Executivo. Propomos investir no fortalecimento das instituições, o que pode se dar também através da reforma política para melhorar o nível dos nossos políticos, ter pessoas mais éticas, que se preocupem mais com o coletivo.”

No campo econômico, a CNBB considera que, embora a crise não seja exclusivamente brasileira, no Brasil, as dificuldades econômicas atingiram mais as classes baixa e média, com a volta do desemprego e da inflação. “No entanto, as instituições bancárias tiveram lucros assustadores. Como é que todo mundo empobrece e o capital financeiro continua vigoroso e forte? O capitalismo financeiro não se dá bem com a democracia, pois não quer repartir. A gente propõe que, pela reorganização do setor político, o Estado possa fazer a redistribuição dessa riqueza de modo que beneficie a todos.”