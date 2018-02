Identificados corpos de piloto e tripulante do voo 447

A Air France afirmou nesta quinta-feira que o corpo do piloto e de outro tripulante do Airbus 330, que caiu em 31 de maio, foram identificados entre os corpos resgatados pelas operações de busca.

Em uma nota à imprensa, o diretor-geral da companhia aérea, Pierre-Henri Gourgeon, prestou suas condolências às famílias dos funcionários da empresa.

O Airbus da Air France transportava 228 pessoas de 32 nacionalidades, entre passageiros e tripulantes. O voo deixou o Rio de Janeiro com destino a Paris no dia 31 de maio às 19h30 (horário de Brasília). Às 22h48, o avião saiu da cobertura do radar de Fernando de Noronha.

As equipes de busca recolheram 50 corpos de vítimas, além de destroços e bagagens, até o momento, mas os trabalhos continuam e não têm data para serem encerrados.

A Air France não informou se o corpos do piloto e do tripulante estavam entre os onze que já haviam sido identificados.

O BEA, órgão francês que investiga as causas do acidente, deve divulgar até o fim deste mês um relatório preliminar sobre as investigações do acidente.

Enquanto isso, prosseguem também as buscas pelas caixas pretas, cujos sinais são emitidos por no mínimo 30 dias, de acordo com o BEA.

Em nota na quarta-feira, o Comando da Marinha e o Comando da Aeronáutica informaram que não foram localizados mais corpos de vítimas do voo 447 da Air France.