Ideli: votação da DRU não está amarrada à Emenda 29

Ontem o líder do PSDB, Álvaro Dias (PR), havia proposto ao governo um acordo de procedimentos, condicionando a não obstrução da votação da DRU no Senado à apreciação, em primeiro lugar, do projeto que regulamenta a Emenda 29. A matéria tramita em regime de urgência e aguarda votação no plenário do Senado, mas não tem o apoio do governo.

Desta forma, o Planalto está determinado a partir para o enfrentamento com a oposição no Senado, a fim de aprovar a prorrogação da DRU até 2015 e garantir a promulgação da emenda constitucional até 31 de dezembro. Segundo Ideli, Sarney garantiu-lhe a viabilidade de concluir a tramitação da proposta no Senado antes do feriado do Natal, evitando a autoconvocação do Congresso durante o recesso, que começa no dia 22 de dezembro.