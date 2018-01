Ideli vê chance de Câmara votar royalties nesta semana

O tema royalties deve ser presença forte na terça-feira, 13, em diversas reuniões de bancada, afirmou Ideli. Segundo ela, as bancadas de PT, PCdoB, PR, PSC e PRB na Câmara solicitaram, cada uma, reuniões com ministros do governo para debater a matéria.

A ministra afirmou que, na reunião, os líderes demonstraram a preocupação que a discussão dos royalties não "desestruture" o marco regulatório do pré-sal. "Para que tenhamos todo o cuidado de não desestruturar o marco regulatório do pré-sal, algo bastante discutido. Que a gente não utilize os royalties para rediscutir todo o marco regulatório", enfatizou a ministra.