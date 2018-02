Ideli suaviza rompimento do PSB com o governo

muitos resultados positivos.

Perguntada se a base aliada ficava fragilizada no Congresso com o desembarque do PSB, a ministra também minimizou e disse que o governo vai continuar fazendo tratativas com os socialistas. "Desta forma vamos continuar fazendo as tratativas com o PSB, como fazemos com partidos que não integram oficialmente o governo e, algumas vezes, com a própria oposição", concluiu.

Como exemplo, Ideli usou a votação da noite de terça-feira, quando todos os vetos presidenciais foram mantidos, inclusive o que evitou a extinção da multa de 10% sobre o FGTS nos casos de demissão sem justa causa. A ministra disse estar segura de que o governo contou com o apoio do PSB na votação.

Ontem, após reunião da Executiva Nacional do PSB, Eduardo Campos, possível candidato a presidente no pleito do ano que vem, anunciou que a legenda estava deixando os cargos que ocupava na esfera federal. Os socialistas se queixavam que sofriam constrangimento do PT e do governo por integrarem a base de apoio e discutirem, ao mesmo tempo, uma eventual candidatura de Campos.