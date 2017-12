Ideli Salvatti vê na morte de ACM o fim de um ciclo

A líder do PT, senadora Ideli Salvatti (PT-SC), vê na morte do senador Antonio Carlos Magalhães (DEM-BA) o fim de um ciclo, o esgotamento de uma forma de atuação política mais centrada na figura de um cacique político, onde a vontade individual prevalece sobre a vontade coletiva. Veja também: Morre o senador Antonio Carlos Magalhães No vídeo mais acessado no YouTube, ACM defende ditadura Frases do senador Site oficial do senador Galeria de Fotos ACM visita o Estado de S. Paulo ACM morreu nesta sexta-feira, 20, às 11h40 no Incor-SP por falência múltipla dos órgãos, após o agravamento do seu estado de saúde durante essa madrugada, quando sofreu uma parada cardíaca. Ele estava internado no hospital há 37 dias, desde 13 de junho. Em Salvador, o corpo de ACM será levado para o Palácio da Aclamação, no centro da cidade, onde ele será velado. O público poderá ver ACM, em fila, que será organizada. Seu sepultamento está previsto para ocorrer no final da tarde deste sábado, na quadra 16 do cemitério Campo Santo.