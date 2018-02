Ideli promete a aliados estudar liberação de emendas

Segundo Teixeira, Ideli acenou com a possibilidade de liberar a partir de agosto emendas de 2011 o que contraria o ministro da Fazenda, Guido Mantega, que disse que as emendas deste ano só seriam liberadas a partir de 1º de outubro. A promessa de Ideli foi feita em função da reclamação do líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza, que cobrou do governo a liberação das emendas.

Durante o almoço o líder do PMDB, Henrique Eduardo Alves, levou um bolo com os bonecos de Dilma Rousseff e do vice, Michel Temer, e a frase ''Amor à 15ª Vista'', o que provocou uma série de interpretações.