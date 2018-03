Ideli nega responsabilidade sobre projeto não executado A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, descartou nesta quinta-feira ter "qualquer responsabilidade" na implantação de um projeto de criação de peixes que não saiu do papel. Conforme revelou o jornal O Estado de S. Paulo nesta quinta-feira, durante a gestão de Ideli no Ministério da Pesca, a pasta liberou de uma só vez R$ 769,9 mil para a organização não governamental de um funcionário comissionado do governo de Agnelo Queiroz (PT-DF) implantar no entorno de Brasília um projeto que nunca foi concretizado.