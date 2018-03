Ideli nega demissão de assessor por suposto envolvimento com Cachoeira

A Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência da República considerou "infundadas" as informações em torno do afastamento do subchefe de assuntos federativos da pasta, Olavo Noleto. Segundo o jornal O Globo, Noleto deixaria o cargo por conta do registro de um telefonema com Wladimir Garcez, número dois do empresário de jogos ilegais, Carlinhos Cachoeira.

"Não existe qualquer indício de irregularidade em relação à sua conduta (de Noleto) que possa justificar seu afastamento", informou a Secretaria, em nota à imprensa.

A SRI nega também que tenha havido uma reunião de Noleto, com os ministros Gilberto Carvalho (Secretaria Geral da Presidência) e Ideli Salvatti (SRI), para prestar esclarecimentos sobre o suposto envolvimento com o empresário.