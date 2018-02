Ideli ironiza quem critica Ministério da Pesca

BRASÍLIA - No seu discurso de posse no cargo de ministra da Pesca, a senadora licenciada Ideli Salvatti criticou as pessoas que consideram desnecessária a pasta criada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ideli afirmou nesta segunda-feira, 3, que conta as pessoas que, ironizando, perguntam quantos peixes ela já pescou.

Segundo ela, a discriminação contra o ministério não tem cabimento já que esse tipo de questão sobre as aptidões dos ministros também pode ser feita nas outras pastas. "Eu pergunto quantos bois, quantos pés de soja foram laçados e plantados pelo ministro de Agricultura", ironizou. "E foi isso que fez o Brasil ser o celeiro do mundo. Foi o incentivo às políticas públicas para cada uma dessas áreas", acrescentou. Ao final de seu discurso agradeceu a presidente Dilma Rousseff e a seu partido, o PT.

A solenidade de posse foi bastante prestigiada, entre outras autoridades, pelo secretário-geral da Presidência, Gilberto Carvalho, pelo advogado-geral da União, Luís Inácio Adams, e pelos ministros Ana de Hollanda (Cultura) e Wagner Rossi (Agricultura).