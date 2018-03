Ideli: Governo quer concentrar ações nos anseios da rua

"Saúde e transporte são áreas nas quais devemos buscar meios para que a parceria com o Governo Federal seja rápida e eficaz. É importante que tenhamos capacidade de estar melhor organizados e articulados para respondermos de forma mais eficiente às demandas da população", afirmou a ministra, no comunicado.

Participaram do encontro gestores de 22 órgãos do governo federal que atuam ligados às prefeituras, em 11 Estados. Eles abordaram as parcerias do governo federal com as administrações municipais. Entre os participantes, estavam representantes do Ministério da Saúde, da Fundação Nacional da Saúde (Funasa), da Caixa Econômica Federal, do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), da Controladoria-Geral da União (CGU), de universidades federais e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

De acordo com a assessoria de imprensa da pasta, o Fórum de Gestores Federais tem por objetivo "prestar assessoramento e tornar mais eficiente o desenvolvimento das políticas públicas nos municípios, utilizando-se das parcerias com o governo federal".