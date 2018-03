Ideli: governo não tentará exercer controle sobre CPI

"(O governo) não terá controle, não terá nada. O governo respeitará como sempre esta prerrogativa do Congresso", afirmou, que não quis responder se o Executivo teme eventuais "respingos" das denúncias. Segundo a ministra, o Legislativo tem direito de "produzir investigações sobre fatos tão graves como os que a cada dia vem nos surpreendendo".

Ideli disse que a CPI terá o respeito e a confiança do governo, que espera que o trabalho seja "feito dentro da normalidade". A ministra reuniu-se na tarde desta quinta-feira no gabinete do líder do governo no Senado, Eduardo Braga, onde, na presença de artistas, recebeu o relatório final da CPI do Ecad.