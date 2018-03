Ideli evita comentar denúncias sobre Lupi A ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, evitou hoje falar sobre a situação do ministro do Trabalho, Carlos Lupi, que estava presente à reunião de líderes aliados com a presidente Dilma Rousseff. Ela disse que o tema não foi discutido no encontro. Citou apenas que os ministros têm obrigação de prestar esclarecimentos e informar as providências que estão sendo tomadas com uma fiscalização mais eficiente. Lembrou o decreto assinado por Dilma em relação às ONGs e disse que todos os ministros têm de estar atentos a estas orientações. "Vamos tocar o País", declarou a ministra, desconversando.