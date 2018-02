Ideli elogia empenho do Congresso na aprovação da LDO A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, elogiou o empenho do Congresso Nacional para a aprovação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2013. O texto serve de base para a elaboração do Orçamento Geral da União.