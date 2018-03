Ideli é convidada a explicar declarações sobre Congresso

"A ministra Ideli deve vir aqui explicar, de forma definitiva, quais são os chantagistas que ocupam cadeira no Parlamento. Como fazemos parte do Congresso e temos grande responsabilidade perante a sociedade, temos a obrigação de fiscalizar e apurar atos do Executivo", afirmou o deputado, em nota distribuída pela assessoria de imprensa do DEM.

A oposição trabalhava pela convocação da ministra, mas deputados da base governista conseguiram transformar o requerimento em convite. A expectativa é que Ideli compareça à Comissão em 30 dias.