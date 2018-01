Ideli: Dilma responderá logo a Congresso sobre mineração

A ministra confirmou ainda que os deputados levaram apelo à presidente para que o Executivo remova a urgência constitucional do novo marco da mineração, em tramitação no Congresso. A resposta da presidente, disse a ministra, pode vir ainda nesta semana.

Ideli destacou que na terça-feira, 06, a presidente deve realizar um novo encontro, desta vez com os líderes da base aliada no Senado. "O canal (de diálogo com parlamentares) está totalmente desobstruído, num clima extremamente harmônico, harmonioso, cooperativo e de integração", disse a ministra.