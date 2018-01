Ideli: Dilma ficou satisfeita com manutenção de vetos

Na entrevista, a ministra afirmou que o governo pretende continuar negociando. A ideia é evitar a derrubada do veto aos 10% adicionais de multa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), marcado para 17 de setembro. Ideli declarou que "não está na perspectiva do governo" acabar com a multa de 10% sobre demissões imotivadas, pois a medida evita esse tipo de demissão. Destacou ainda que os recursos dessa multa - R$ 3 bilhões - são destinados ao programa "Minha Casa Minha Vida".

Mas Ideli admitiu que o governo poderá ser obrigado a negociar. "Agora, a negociação está aberta e vai fluir", disse a ministra, que, antes fez questão de dizer que o Planalto não concorda com a proposta de acabar com a multa e nem mesmo com a sugestão de fim gradativo da multa, em quatro ou cinco anos. Ela lembrou que o governo fez desonerações e que esses R$ 3 bilhões, neste momento, são fundamentais.

Ideli reconheceu que a decisão da presidente Dilma, de se reunir com as bancadas durante as últimas semanas "foi fator determinante para o resultado das votações de ontem dos vetos". Mas a ministra fez questão de elogiar o trabalho dos líderes governistas e aliados no Congresso, assim como a ação do presidente do Congresso, senador Renan Calheiros (PMDB-AL).

Segundo a ministra, Dilma quer continuar a interlocução direta com os parlamentares. Mas ressaltou que "na impossibilidade de a presidente receber todos, ela já colocou que o vice-presidente e os ministros iriam fazer frequentes reuniões". Dilma fez pelo menos cinco reuniões com lideranças para garantir a manutenção dos vetos, além de liberar recursos para a base aliada.