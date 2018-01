Ideli: Dilma ainda avalia urgência do Marco da Mineração A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, disse nesta terça-feira que a presidente Dilma Rousseff ainda está avaliando a retirada de urgência do projeto do Marco da Mineração. A ministra e a presidente estiveram reunidas na manhã desta terça com líderes da base aliada do governo no Senado Federal.