Ideli defende mudança na forma de tramitação das MPs A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, defendeu nesta quinta-feira, 12, a mudança no rito de tramitação nas Medidas Provisórias no Congresso para que os parlamentares tenham, em plenário, tempo para discutir a matéria, que passa muito tempo em pauta nas comissões. "As MPs, nesses últimos dias, demonstraram que a forma de tramitação não está de acordo porque fica tanto tempo na comissão que acaba chegando, tanto no plenário da Câmara quanto no plenário do Senado, com poucas horas, poucos dias para ser debatido e aprovado", declarou Ideli.