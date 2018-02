Ideli confirma liberação de R$ 1,5 bilhão a prefeituras A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência da República, Ideli Salvatti, destacou que o governo federal está liberando cerca de R$ 1,5 bilhão para as administrações municipais nesta quinta-feira, 12. "No dia de hoje, está sendo depositada a parcela de ajuda financeira aos municípios, que foi o compromisso assumido pela presidente Dilma na Marcha dos Prefeitos", afirmou Ideli aos 18 representantes dos municípios presentes na cerimônia de comemoração dos dez anos do Comitê de Articulação Federativo, no Palácio do Planalto. Outra parcela de R$ 1,5 bilhão deverá ser liberada em abril.