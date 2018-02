Ideli adverte Estados sobre faltar acordos no Congresso

"Estamos discutindo nova fórmula para o FPE (Fundo de Participação dos Estados), a remanescente discussão dos royalties, a unificação do ICMS, a questão do indexador e do limite da dívida (dos Estados), o comércio eletrônico, quando você coloca tantos temas, ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar", afirmou a ministra. "Isso não existe, não existe equação em que todos ganhem, e ninguém perca."

Ideli exemplificou com a questão do comércio eletrônico. "Se no caso do comércio eletrônico, tem um Estado que é o grande arrecadador do ICMS, se você distribui isso para outros Estados, compensa o prejuízo que outros Estados vão ter com a unificação da alíquota do ICMS", comentou a ministra.

A ministra disse que o governo está "tentando encontrar a melhor alternativa" para a questão da unificação da alíquota do ICMS. "Estamos tentando encontrar a melhor alternativa para que esse imposto tão importante não seja usado para a guerra fiscal, mas sim para o benefício de todos os Estados da Federação", afirmou Ideli.

Sobre os royalties, Ideli destacou que o governo espera que "essa judicialização dessa matéria não seja demorada", após liminar da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Carmen Lúcia suspender a nova distribuição dos royalties, que prejudica os Estados produtores. A questão ainda não foi discutida no plenário do STF.