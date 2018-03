Ideli admite ser delicada situação de repasse do FPE A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência da República, Ideli Salvatti, admitiu, na manhã desta quinta-feira, ser "delicada" a situação do repasse do Fundo de Participação dos Estados (FPE). "O governo tem a obrigação de repassar o recurso de dez em dez dias. No dia 20 houve um impasse, mas o não repasse implicaria na paralisia de áreas essenciais nos Estados", afirmou a ministra no programa Bom Dia Ministro, transmitido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que é do governo.