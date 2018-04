Ideia era facilitar acesso de pobres O Projeto de Lei 73/1999, em discussão no Senado, foi apresentado na Câmara pela deputada Nice Lobão (DEM-MA). A ideia original era mudar o sistema de seleção para o ensino superior, facilitando o acesso de estudantes de baixa renda. Mas, em dez anos de discussão, ele passou por várias mudanças. Em 2004, o relator do projeto na Comissão de Educação, deputado Carlos Abicalil (PT-MT), agregou a ele uma proposta do Executivo, com cotas para "pretos, pardos e indígenas", as cotas raciais. O projeto foi aprovado na Câmara, em 2008, por meio de acordo entre partidos, e enviado para o Senado. O governo queria tê-lo aprovado ainda no ano passado, mas não conseguiu.