Ideia é votar royalties na semana que vem, diz Fontana

De acordo com Fontana, foi discutido em reunião mais cedo o programa Mais Médicos, que tramita no Congresso por Medida Provisória. No encontro, participaram os ministros da Educação, Aloizio Mercadante, e da Saúde, Alexandre Padilha, que têm sido os porta-vozes do governo sobre o tema. "Esse tipo de condução, na minha opinião, vai ser muito positivo para melhorar o processo de tramitação de projetos e de MPs que têm impacto", disse o deputado.

O governo deve defender, ainda segundo Fontana, que a votação do projeto que destina os royalties do petróleo para a saúde e para a educação fique apenas para a semana que vem. Outro ponto debatido no encontro foi a retirada da urgência constitucional do projeto de lei que trata do novo marco da mineração.

Fontana relatou que o pedido foi levado por parlamentares e que Dilma, por sua vez, pediu que a ministra Ideli Salvatti, das Relações Institucionais, conduzisse as negociações. "Deputados levaram esse apelo e ficamos de estabelecer uma negociação entre os líderes para trazer uma proposta à ministra (Ideli)", resumiu o deputado.